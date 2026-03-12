韓国発想のテクノロジーを取り入れたコスメブランド「%Recipe（パーセントレシピ）」から、新作コスメ2種が登場します。2026年4月1日（水）よりメーカー出荷開始となり、順次店頭発売（一部店舗を除く）予定です。国内最高基準のUVカット効果＊2とトーンアップを叶える「トーンアップUVセラム」と、ツヤ感と色持ちを両立した「ヴェールドロップ グロウティント」。毎日のメイクをアップ