宝塚歌劇団花組公演「蒼月抄（そうげつしょう）」の新人公演が12日、兵庫・宝塚大劇場で行われ入団6年目の鏡星珠（かがみ・せいじゅ）が初主演を務めた。2020年入団の106期からは雪組スター、華世京（かせ・きょう）以来、2人目の新人公演主演者。舞台では、栄華を極めた平清盛が最も信頼したと言われる悲劇の武将・平知盛に扮（ふん）し、熱い思いを秘めながら平家への誇りを胸に、美しく滅びゆくまでを丁寧な演技で見せた。