「オープン戦、ソフトバンク０−１巨人」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が八回からマスクを被り、２イニングを無失点に導いた。この回から登板した３番手・ヘルナンデスを好リードした。先頭から２者連続三振。２死後に４番・キャベッジに左前打を許したが、一塁走者の代走・宇都宮をヘルナンデスがけん制で誘い出して３つ目のアウトを取った。九回は４番手・ルーキー稲川とバッテリーを組んで