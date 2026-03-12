『カンブリア宮殿』（テレビ東京）は放送20年の総決算のスペシャル月間。 第2弾として「"ニッポンの食"グローバル化の未来」が3月12日に放送され、山口の酒蔵「獺祭」の三代目当主・桜井博志会長と四代目社長・桜井一宏氏が登場する。いまやニューヨークやパリをはじめ、世界の一流レストランで提供され、ハリウッドのアカデミー賞公式酒にも採用されるなど、グローバルブランドへと成長した獺祭。倒産寸前から「世界の獺祭」にな