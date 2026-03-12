2人目を産むかどうかは、夫婦にとって大切な問題でしょう。特に旦那さんと歳の差があり、年齢的にギリギリとなれば焦る気持ちもあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも、2人目のことで悩んでいるようです。こんな相談がありました。『私33歳、旦那50歳、長女4歳。2人目を頑張るかどうかで悩んでいる。最近長女はいとこに会ったり、にぎやかな親戚の集まりに行ったりすると、帰るときに寂しくてメソメソする。家に同