出会いと別れの春、12日も県内の学校で卒業式が行われました。 長崎市の活水中学校では、17人が「旅立ちの日」を迎えました。 在校生や保護者が見守る中、入場した卒業生たち。 石村 直義 校長から卒業証書が手渡され、卒業生代表が感謝の言葉を述べました。 （卒業生代表） 「クラスのみんな、この3年間一緒に過ごせて、とても楽しかったです」 活水中学校は、少子化などの影響で定員割れが続いたことから来年度