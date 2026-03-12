お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が11日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」に出演し、自身の声について語った。山里は冒頭で「俺って、声汚い?」と問いかけ「確かに、1回言われたのが、洞窟の方で、洞窟の形に風が当たって奇跡的に人の声に聞こえるっていった時の声に似ている。自然現象で鳴る音に似ているって言われたことはある」と語り「汚いというのを、ハスキーというオブラードに包ん