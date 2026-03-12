タレントの鈴木紗理奈（48）が12日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。長男が通うアメリカの学校に訪問していることを報告した。鈴木は2008年にレゲエ歌手と結婚し、10年2月に長男を出産したが13年に離婚。長男は19年から英国に単身留学したが、25年に米国の学校へと転校した。ストーリーズでは「リオトの学校は乗り継がないと行けないの」「Chicagoは雪」とつづり、空港での動画を投稿。移動中の様子もアップし「し