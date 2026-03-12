＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“細マッチョ”のモデル体型力士（寄り）体重差はじつに94キロ、自分より2倍以上も重い巨漢力士に対し、驚異のスピードと技術で翻弄した“細身”若手力士の快勝劇に「こんな細い体でよくやった」「普通のお兄さんやん」「身体の大きさ関係ないのね」と驚きと称賛の声が相次いだ。幕下五十七枚目・山藤（出羽海）が、幕下五十八枚目・峰洲山（鳴戸）をはた