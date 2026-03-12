既婚女性との不倫を一部で報じられた松本文科相が12日、記者団の取材に応じ、謝罪した。国会内で取材に応じた松本文科相は、冒頭、支援者、関係者に加え、「何よりも私の家族に、心からお詫びを申し上げたいと思う。本当に申し訳ございませんでした」と述べ、深く頭を下げた。松本文科相は、今回の件を妻に説明した際、「大変な叱責を受けた」と説明した上で、「謝罪を受け入れてもらって最終的には『一緒に頑張ろう』と理解しても