2人の父を、10年以上にわたって介護してきた――女優・岸本加世子が『徹子の部屋』で明かしたのは、“父”と向き合い続けてきた日々。実父を看取ったあと、現在は88歳で要介護5の育ての父を在宅で介護している。静岡弁を話していた亡き母への思いや、介護のなかで感じる葛藤、そして思わず本音がこぼれる瞬間まで、率直な言葉で語った。岸本加世子○16歳で芸能界デビュー36年前に母が他界実父と育ての父と“2人の父”を持つ岸