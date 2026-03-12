3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、日付にちなんだ「サンキュー（感謝）」のメッセージを伝え合うとともに、大森がブランドリーダーの1人をつとめるキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」の爆発的なヒットを祝しました。 Mrs.