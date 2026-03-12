21:30 米住宅着工件数（1月） 予想134.5万件前回140.4万件（住宅着工件数) 予想-4.6%前回6.2%（住宅着工件数・前月比) 予想139.6万件前回（住宅建築許可件数) 予想-4.3%前回（住宅建築許可件数・前月比) 米貿易収支（1月） 予想-665.0億ドル前回-703.0億ドル 米新規失業保険申請件数（03/01 - 03/07） 予想21.4万件前回21.3万件 米失業保険継続受給者数（02/22 - 02/28）