◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日・みずほペイペイ）巨人が４投手のリレーで完封勝ちした。先発のドラフト３位左腕・山城が５回無失点と好投。石川は２回無失点、北浦が１回無失点、宮原が１回無失点とつないだ。打線は２回に４番・キャベッジが左翼フェンス直撃の二塁打で出塁し、６番・ダルベックが右前適時打。これが決勝点となった。前日は投手陣が計１１四死球でオープン戦球団２５年ぶり１５失点で大