「オープン戦、ソフトバンク０−１巨人」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの開幕投手に決まっている上沢直之投手が先発し、６回２／３で９０球を投げて１失点と好投した。前回登板から「握りを浅くして、直球に近い軌道から落ちる」というフォークが効果的で７三振を奪った。また、序盤から１５０キロを連発。「前回よりも球数を投げても出力があまり落ちなかった点は良かったと思います。シーズンを見据えて、