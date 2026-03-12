12日午後6時ごろ、東京・港区の新橋駅近くにある「ニュー新橋ビル」で火事があり、停電するなど一時騒然としました。地下一階の機械室から煙が確認されましたが、間もなく消し止められたということです。この火事によるけが人はいませんでした。警視庁が詳しい出火原因を調べています。