県内外のガラス作家が制作した「酒器」を集めた企画展が開かれます。秋田市の新屋ガラス工房で開かれる「お酒を楽しむ器展」。県内外で活躍するガラス作家と新屋ガラス工房に所属する作家、あわせて19人が出品します。そのうち5人は、酒器がテーマの展示会には初出展です。それぞれの作家が「お酒を楽しく飲める器」をイメージして、かたちにした約600点が展示販売されます。 【お酒を楽しむ器展】期間3月13日(