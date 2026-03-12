お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が11日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」に出演し、ファーストフード店で何も注文せずに作業を続け、自分の弁当を食べた人に疑問を呈した。山里は「某ファーストフード店に知り合いが行ったら、何も注文せず、何も買わずに座っている人がいて。で、結構な時間ずっと何も注文しないで…ほらよくね、今、モバイルオーダーとかあるからね、それでなんか座って