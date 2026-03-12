◇女子ゴルフマイナビ・カップ最終日千葉県大栄CC＝6279ヤード、パー72（2026年3月12日）女子ツアーへの登竜門「マイナビ・ネクスト・ヒロイン・ツアー」の今季開幕戦の最終ラウンドが行われ、11位から出た臼井蘭世（らんぜ、23）は80を叩き、通算8オーバーで45位だった。昨季同ツアーで2週連続優勝を飾った実績を持つ臼井。上位を目指しながら最終日に崩れ「パットが悪かった。今日は40パットだった。グリーンに乗せ