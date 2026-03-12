Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。PC作業をしていると、知らないうちにストレージの容量がいっぱいになっていませんか？大切な資料、高解像度の画像や動画を保存したり、編集ソフトやアプリなどでいつの間にかPCの容量が限界に。ストレージ不足の状態が続くと、「新しいデータが保存できない」「動作が重くなる」「アップ