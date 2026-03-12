Photo: 三浦一紀 JBL Live 780NC 機能もデザインもアップデート。本日、JBLからワイヤレスヘッドホンの新製品「JBL Live 780NC」と「JBL Live 680NC」が発表されました。製品発表会で一足お先に体験してきましたので、レポートをお届けします。デザインがモダンになって装着感アップ今回発表されたLive 780NCはオーバーイヤータイプ、Live 680NCはオンイヤータイプ。どちらも従来のモデルより