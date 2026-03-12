日本サッカー協会（ＪＦＡ）の湯川和之専務理事が１２日、４月にサウジアラビア開催を予定しているアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準々決勝以降を日本で代替開催する案について言及した。米国とイスラエルのイラン攻撃で悪化した中東情勢の影響で、ＡＣＬＥ西地区の決勝トーナメント１回戦は延期。新たな日程について「現段階では情報を持ち合わせていない。ＡＦＣ（アジアサッカー連盟）からもまだ連絡が