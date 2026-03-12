ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２６」が１２日、公式サイトを更新。卒業を発表しているメンバーの小田さくら（２７）が、秋ツアーの最終日が卒業公演となることを伝えた。公式サイトでは「メンバーの小田さくらが、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’２６並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりましたので、改めてご報告申し上げます」と発表。「ハロプロエ