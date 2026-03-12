Kis-My-Ft2の宮田俊哉が12日、都内で行われた映画『私がビーバーになる時』もふもふビーバーパーティーに、芳根京子、小手伸也、大地真央、渡部篤郎、かなで（3時のヒロイン）、PUFFYとともに出席。ピクサースタジオでサインを書いたときのエピソードを明かした。【写真】かわいいPUFFYの生歌唱にノリノリなキスマイ宮田俊哉本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品