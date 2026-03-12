この記事のポイント日本酒類販売と岩下食品の共同開発第2弾として「岩下の新生姜サワー 缶」が登場します。350ml缶でアルコール度数は4％です。甘さ控えめのすっきりした味わいとピンク色の見た目を楽しめます。日本酒類販売と岩下食品の共同開発によるRTD「岩下の新生姜サワー 缶」が2026年3月10日に発売されます。岩下の新生姜らしい爽やかさを、缶で手軽に楽しめる新商品です。食事に合わせやすい味わいと、ピンク色の見た目も