宝塚歌劇花組のグランド・ラメント「蒼月抄（そうげつしょう）―平家終焉の契り―」の新人公演が１２日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で上演された。２０２０年入団の第１０６期生で、６年目の鏡星珠（かがみ・せいじゅ）が新人公演初主演を務めた。平安時代末期。平家最後の総大将・平知盛（本役・永久輝せあ）を力強くも、はかなげに演じた鏡は「この２５００人というお客様の中で真ん中を務めさせていただくということの覚悟と