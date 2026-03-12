ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・モーニング娘。’２６のサブリーダー・小田さくら（２７）が１２日、今秋のコンサートツアーをもってグループとハロプロを卒業すると発表した。２０１１年にハロプロ研修生となり、２０１２年９月にモーニング娘。に加入。公式ホームページで「今年の秋まで大好きな大好きなファンの皆さんと、メンバーと一緒にいられる事をすごくうれしく、ありがたく、いとおしく思っています。私は