ロームのロゴ東芝と電子部品大手ロームが、電気自動車（EV）などの電力制御に使うパワー半導体事業を統合する交渉に入ったことが12日、分かった。両社で共同出資する会社に双方の事業を移管する案を視野に入れている。ロームはデンソーから買収提案を受けたことが判明しており、パワー半導体業界の再編に向けた判断が注目される。ロームは東芝の非上場化に関する出資をするなど経営再建に関わっており、2023年にはパワー半導体