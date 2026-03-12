国土交通省新潟国道事務所は、高架化の整備を進めている新潟市中央区の国道7号栗ノ木バイパスで3月16日から、初となる立体道路の橋を架ける工事を開始すると発表しました。 ◆立体道路の整備 国道7号栗ノ木バイパスでは渋滞緩和や安全性の向上を目指し、立体道路の整備が行われていますが、高架橋の工事で橋げたを架けるのは今回が初めてです。3月16日から新潟市中央区の鐙（あぶみ）交差点に長さ167メートルにおよぶ橋