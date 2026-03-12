◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）が１敗を守った。小結・若元春（荒汐）に立ち合いで左の腕を手繰られたが、振りほどいて押し込んだ。最後はタイミング良くはたき込んだ。「体が動いたので冷静に対応できた」とうなずいた。霧島は先場所、関脇で１１勝をあげた。大関昇進の目安とは三役で直近３場所合計３３勝とされ、足がかりをつくった。今場所は大関復帰へ足固めとするため、ま