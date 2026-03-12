◆プロボクシング▽ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＯ４位、ＷＢＡ７位・谷口将隆▽５６・０キロ契約１０回戦小国以戴―マーロン・タパレス（４月３日、東京・後楽園ホール）４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧＰＲＯＭＯＴＩＯＮ１２」に出場する元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）