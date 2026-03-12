男性を車内に監禁したなどとして、逮捕された男性3人について、東京地検は不起訴処分としました。去年6月、男性を車の中に監禁したなどとして逮捕された風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーの男性3人について、東京地検はきょうまでに不起訴処分としました。不起訴の理由について東京地検は、「公判で適正な判決が得られるかどうか検討した結果」としています。