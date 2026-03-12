11日夜、東京・目黒区のマンションから出火し、死亡した男女2人に刃物で刺された傷が見つかった火事で、2人が去年まで交際関係にあったことがわかりました。警視庁によりますと11日午後11時半ごろ、目黒区上目黒にあるマンションの部屋が燃える火事があり、この部屋に住む桜井吏奈さんと杉並区に住む袴田直樹さんが、刃物で刺された傷がある状態で見つかりその後、死亡が確認されました。その後の取材で2人がかつて交際関係にあっ