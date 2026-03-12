◇東洋太平洋女子ライトフライ級王座決定戦8回戦漣バル《TKO5回1分38秒》カレアン・リバス（2026年3月12日東京・後楽園ホール）前東洋太平洋女子フライ級王者で現東洋太平洋女子ライトフライ級2位の漣バル（22＝ワールドスポーツ）が同級10位カレアン・リバス（37＝フィリピン）に5回TKO勝ちし、東洋太平洋2階級制覇を達成。2戦連続のKO勝利で戦績を7勝3KO1分けとした。被弾しながらも前に出続けた漣。4回終了時の採点で