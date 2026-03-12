三回に２ランを放った横浜・川上（左）＝奈良県生駒市の近大総合グラウンド横浜は「４番・三塁」の川上が２ラン。「球場が広いわけではなかったので気にしていないが、大阪に入る前よりは状態は良くなっている」と手応えを語った。１点リードの三回２死二塁。「追い込まれたところで、ミートしやすい打ち方に変えた」とスタンスをやや狭めて対応し、右翼に運んだ。昨夏の甲子園では１年生ながら右翼で先発出場を経験。「同じ