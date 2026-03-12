１２日、「部長通路」で取材を受ける賀栄（が・えい）司法部長。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、北京の人民大会堂で3回目の「部長通路」（閣僚らを対象とした特設スペース取材）を行った。１２日、「部長通路」で取材を受ける賀栄司法部長。（北京＝新華社記者／王曦）１２日、「部長通路」で取材を受ける関志鴎（かん・しおう）自然資源部長。（北京