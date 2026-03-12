NHKは12日、長年にわたり受信料の滞納を続けているとして、ホテル運営会社2社に対して合わせて2200万円あまりの支払いを求めて提訴しました。NHKは12日、福岡県と北海道のホテル運営会社2社に対し、客室などにテレビを設置し、受信契約を結んでいるにもかかわらず、6年以上にわたり受信料を滞納しているとして、合わせて2200万円あまりの支払いを求めて、それぞれ福岡地裁と札幌地裁に提訴したと明らかにしました。事業所に対する