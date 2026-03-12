＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】力士と“キャラかぶり”なキュートな化粧まわし土俵入りに登場した力士が、自らの化粧まわしに描かれたキャラクターと「そっくりすぎる」と話題を呼んでいる。広く立派な額や髷のシルエットまで一致した“キャラかぶり”の愛くるしい姿に、ファンからは「めっちゃ似てる」「かわいい」「キャラがかぶってるw」など多くの反響が寄せられた。問題のシーンは