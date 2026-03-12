都内の惣菜店の唐揚げ弁当、なんと350円。「激安」と言っていいお弁当だと思うんですが、この物価高の中で、低価格をどう維持しているのでしょうか？【写真を見る】1杯「〇〇円」100杯限定の激安ラーメンコメは2倍、鶏肉は2.8倍の値段に…工夫でつなぐ激安弁当出水麻衣キャスター：東京・葛飾区のお惣菜店「まんぷくや」では、惣菜・約40種類、弁当・約10種類を販売しています。弁当は350円から販売していて、1日で50個〜80個売