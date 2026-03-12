新年度予算案をめぐり与党が13日に衆議院で採決する方針を決めたことに反発し、中道改革連合や参政党などの野党4党が衆議院予算委員長の解任決議案を提出しました。【映像】野党4党が予算委員長の解任決議案 提出新年度予算案をめぐって与党側は、12日午後衆議院予算委員会の理事会で、あす締めくくり質疑と採決を行うことを提案しましたが、野党側が反発して退席したため坂本予算委員長が職権で開催を決めました。さきほど