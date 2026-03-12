12日朝、取材班が向かったのは大手家具メーカー「IKEA」。開店直後の店内を見てみると、家具売り場ではなくレストランでくつろぐ多くの人たち。お目当ては、激安の“100円グルメ”でした。人気のシナモンロールに大きなハッシュドポテトがついたモーニングセットが税込み100円。さらに無料で会員登録をすれば、開店後1時間はドリンクバーもタダになるといいます。このお得な“100円モーニング”を目当てに来る常連客も多いんだとか