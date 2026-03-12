老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金の疑問に、専門家が回答します。今回は、社会保険の扶養に入れる年収についてです。 Q：年金をもらいながらパートします。夫の社会保険の扶養に入ったままでいられる？「私は64歳の女性です。年金を年間70万円も