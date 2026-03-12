水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判。新潟地方裁判所は12日、原告全員を水俣病と認めるよう命じる判決を言い渡しました。新潟水俣病をめぐる注目の裁判。（リポート）「午後2時過ぎです。判決が言い渡され原告の関係者が出てきました」掲げられた「全員認定」「完全勝訴」。行政の判断を覆し原告8人を水俣病の患者と認定するよう命じました。原告は新潟市や阿賀