春の訪れとともに、中国四川省雅安市では春茶の収穫シーズンが始まりました。気温の上昇に伴い、各地の茶園では新芽が次々と顔を出し、茶農家たちは一年で最も忙しい「春茶の季節」を迎えています。雅安市の鮮葉取引市場では、市場の門が開くと同時に、背負い籠を担いだ茶農家たちが続々と集まり、早朝に摘み取ったばかりの新鮮な茶葉を持ち込みます。取引エリアでは人々が行き交い、茶農家が茶葉の重さを量りながら価格交渉を行う