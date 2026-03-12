日々の喧騒（けんそう）を忘れ、文字の並びから隠れた正解を導き出すパズルで心を整えてみませんか？今回は、人とのつながりを感じる言葉から自然界の生き物まで、幅広いジャンルをセレクトしました。4つのキーワードすべてを正しく成立させるひらがな2文字は何か、直感を研ぎ澄ませて考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□より□□まじゃくしあ□□がい