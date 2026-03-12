日本のクルマ好きに認められたいからこそのモータースポーツ活動ヒョンデモビリティジャパンは2026年3月11日、「Hyundai Mobility Japan 2026 モータースポーツ戦略発表会」を都内で開催しました。2026年の日本におけるモータースポーツ活動の取り組みを紹介するとともに、レーシングドライバーの織戸茉彩選手が「HMJモータースポーツアンバサダー」に就任することも発表されました。2022年から日本市場へと再参入しているヒョ