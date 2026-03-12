広島に大敗も…イヒネは2安打と気を吐く春季教育リーグのソフトバンクー広島が12日、タマホームスタジアム筑後で行われ、ソフトバンクは1-9で敗れた。先発・長水啓眞投手は毎回走者を出すも、要所を抑える粘りの投球で3回無失点の投球。4回から登板した2番手・大江竜聖投手も3つの四球で1死満塁のピンチを背負ったが、後続を併殺打に打ち取った。打線はその裏、イヒネ・イツア内野手のチーム初安打から高橋隆慶内野手の安打