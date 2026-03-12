福岡県警宗像署は12日、宗像市の女性が市職員を名乗る還付金詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、同日正午ごろ、被害者宅固定電話に市役所職員を名乗る人物から電話があった。「医療費の還付金があり、去年が期限であったが、今手続きすれば間に合う方法がある」と言われた。指示された電話番号に連絡したところ、金融機関職員を名乗る人物につながり「近くのATMに行き、指示