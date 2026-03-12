モーニング娘。’26の小田さくら（27）が、今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、グループ並びにハロー！プロジェクトを卒業することが発表された。小田は昨年7月、2026年に卒業すると発表していたが、それ以来8ヶ月越しに卒業時期を明らかにした。【写真】ワクワク…！新体制となったモーニング娘。'25公式サイトでは小田について「今秋開催予定のコンサートツアー最終日をもって、モーニング娘。’26並びにハロー