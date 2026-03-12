12日午後8時33分ごろ、岐阜県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は富山県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岐阜県の飛騨市です。【各地の震度詳細】■震度2□岐阜県飛騨市■震度1□岐阜県高山市□長野県長野市大町市松川村気象庁の発表